Росія атакувала промислову інфраструктуру на Одещині
- Новини Одеси
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
12:45, 10 січня, 2026
-
Вранці 10 січня російські війська завдали удару по об’єктах промислової інфраструктури в Одеському районі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Унаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, також загорівся утеплювач. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.
На місці працюють усі відповідні служби, триває уточнення наслідків.
Повітряну тривогу в Одеському районі вранці оголошували кілька разів. У Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського та Овідіополя.
В Одесі в цей час було чутно роботу протиповітряної оборони. Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Братчук о 10:12 повідомив, що в місті було гучно.
Нагадаємо, вночі 10 січня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Останні новини про: Обстріли
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.