 Обстріл Одещини 10 січня: пошкоджена портова інфраструктура

  • субота

    10 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  10 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Росія атакувала промислову інфраструктуру на Одещині

Наслідки обстрілу Одещини. Ілюстраційне фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одещини. Ілюстраційне фото: ДСНС Одещини

Вранці 10 січня російські війська завдали удару по об’єктах промислової інфраструктури в Одеському районі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Унаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, також загорівся утеплювач. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

На місці працюють усі відповідні служби, триває уточнення наслідків.

Повітряну тривогу в Одеському районі вранці оголошували кілька разів. У Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського та Овідіополя.

В Одесі в цей час було чутно роботу протиповітряної оборони. Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Братчук о 10:12 повідомив, що в місті було гучно.

Нагадаємо, вночі 10 січня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Головне сьогодні