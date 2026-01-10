Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені, у деяких містах перебої зі світлом
10:14, 10 січня, 2026
Вночі 10 січня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
У Дніпрі через ворожі удари пошкоджено об’єкти інфраструктури. У місті та прилеглому районі зафіксували перебої з електропостачанням. Також сталося загоряння в гаражному кооперативі: два гаражі зруйновані, ще 27 — пошкоджені. Поранення дістав 34-річний чоловік.
Під обстріл також потрапили Кривий Ріг та Криворізький район. Там поранені двоє людей — 44-річний чоловік і 58-річна жінка. У громаді також виникли відключення світла.
Ліквідація наслідків атаки триває. За даними ДСНС, до робіт залучили 43 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.
Нагадаємо, вдень 9 січня та вночі 10 січня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки шість людей постраждали.
