Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені, у деяких містах перебої зі світлом

Наслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: Telegram / Олександр ГанжаНаслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: Telegram / Олександр Ганжа

Вночі 10 січня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Дніпрі через ворожі удари пошкоджено об’єкти інфраструктури. У місті та прилеглому районі зафіксували перебої з електропостачанням. Також сталося загоряння в гаражному кооперативі: два гаражі зруйновані, ще 27 — пошкоджені. Поранення дістав 34-річний чоловік.

Під обстріл також потрапили Кривий Ріг та Криворізький район. Там поранені двоє людей — 44-річний чоловік і 58-річна жінка. У громаді також виникли відключення світла.

Ліквідація наслідків атаки триває. За даними ДСНС, до робіт залучили 43 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Наслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: ДСНСНаслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: Telegram / Олександр Ганжа
Наслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: ДСНСНаслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС
Наслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: ДСНСНаслідки російських атак на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вдень 9 січня та вночі 10 січня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки шість людей постраждали.

