 Обстріл Миколаївської області 16 грудня

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 2.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 2.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

FPV-дрони тричі атакували Миколаївщину: пошкоджені склади і сільгоптехніка

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»

Учора, 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

В одному з випадків обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено складське приміщення, трактор та два легкові автомобілі. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

Останні новини про: Війна в Україні

Шмигаль: оборонні потреби України у 2026 році становлять $120 млрд
США та європейські партнери готують угоди щодо безпеки України після війни, — NYT
РФ атакувала Херсон дроном: двоє чоловіків у лікарні
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі»-«Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
новини

Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

РФ атакувала Херсон дроном: двоє чоловіків у лікарні
США та європейські партнери готують угоди щодо безпеки України після війни, — NYT
Шмигаль: оборонні потреби України у 2026 році становлять $120 млрд

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

США та європейські партнери готують угоди щодо безпеки України після війни, — NYT