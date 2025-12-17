FPV-дрони тричі атакували Миколаївщину: пошкоджені склади і сільгоптехніка

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»

Учора, 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

В одному з випадків обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено складське приміщення, трактор та два легкові автомобілі. Постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.