Вночі російські безпілотники атакували цивільні об’єкти на Одещині

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: Одеська ОВА

Вночі 17 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками об’єкти цивільного призначення в Одеській області

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури.На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Загиблих і травмованих немає.

Повітряну тривогу в Одеській області вночі оголошували двічі. Перша тривала з 03:26 до 04:11.

За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники з акваторії Чорного моря рухалися у напрямку Південного або Чорноморська. Друга повітряна тривога тривала з 06:59 до 07:52.

Нагадаємо, 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.