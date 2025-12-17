Вночі російські безпілотники атакували цивільні об’єкти на Одещині
Даріна Мельничук
10:33, 17 грудня, 2025
Вночі 17 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками об’єкти цивільного призначення в Одеській області
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури.На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Загиблих і травмованих немає.
Повітряну тривогу в Одеській області вночі оголошували двічі. Перша тривала з 03:26 до 04:11.
За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники з акваторії Чорного моря рухалися у напрямку Південного або Чорноморська. Друга повітряна тривога тривала з 06:59 до 07:52.
Нагадаємо, 16 грудня, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
