Масований удар по Миколаєву: знищено три приватні будинки, ще понад 70 пошкоджено

Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: зруйновано три будинки, пошкоджено десятки осель, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки 13 грудня знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як відомо, до лікарні доправили трьох постраждалих — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. За його словами, станом на ранок їхній стан стабільний, без погіршення. Ще двом жінкам віком 48 та 69 років медичну допомогу надали амбулаторно.

— Учора ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Миколаївську область – під ударом була критична та промислова інфраструктура. Внаслідок цього у місті Миколаєві постраждало п’ятеро людей. Госпіталізовано трьох: 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річну дівчину. Станом на ранок стан постраждалих стабільний, без погіршення. Двом жінкам віком 48-ми та 69-ти років медичну допомогу було надано амбулаторно, — сказав він.

Віталій Кім додав, що у Миколаєві повністю знищено три приватні будинки, пошкоджено 78 приватних будинків та шість автомобілів. Крім того, у Миколаївському районі пошкоджено приватний будинок, будівлю цеху та легковий автомобіль.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.