Російські війська вночі та зранку атакували Миколаїв ракетами й дронами: що відомо

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи. Інформації про постраждалих немає.

У Миколаєві вибухи продовжують лунати з близько 01:00 ночі. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників і крилатих ракет у напрямку Миколаївської області.

Віталій Кім додав, що напередодні російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, у селі Лупареве — ще один житловий будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, учора в Миколаївському районі ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.