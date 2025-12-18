 Обстріл Миколаєва 17 грудня: що розповідають місцеві про удар по місту

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті

У середу, 17 грудня, близько 19:20 російські війська атакували Миколаїв, попередньо, дроном «Молнія». Внаслідок удару поранених немає, однак у багатоповерхівці вибиті вікна, пошкоджено автобус та газову мережу.

Про наслідки російського обстрілу кореспонденту «МикВісті» розповіли місцеві жителі.

Мешканка пошкодженої багатоповерхівки Софія Савун згадує, що вибух був раптовим і дуже гучним.

— Близько на пів восьму вечора пролунав дуже гучний вибух. Звісно, я і моя маленька дитина дуже злякалися, побігли в коридор, бо думали, що це балістика і може бути ще один приліт. Але, слава богу, це не балістика, а дрон, і маленький, бо могло бути ще гірше. У момент прильоту не було ніяких звуків: у мене в кімнаті вікна стояли на провітрюванні, тобто не було ні шуму мотора, ні свисту — просто «бах», і посипалися вікна. Я хвилин десять чекала відбою, не підходила до вікон. Після відбою почала дивитися — люди почали виходити, потім приїхали рятувальники й швидкі, — розповідає Софія Савун.

Ще одна місцева жителька, Тетяна, каже, що в момент атаки працювала вдома і спочатку не зрозуміла, що сталося.

— Я працювала, стався вибух. Злякалися сильно, спочатку не зрозуміли, що це. Я подумала, що вибухнув автобус, потім уже стало відомо, що це приліт. Вибило вікно на кухні і також у кімнаті. Я сиділа спиною, тільки почула вибух і одразу побігла в коридор, боялася навіть у вікно дивитися, — ділиться спогадами Тетяна.

Жінка додає, що через пошкодження газової мережі побоюється користуватися газом.

— Що з газом — не знаю, працює він чи ні. Я ще боюся його вмикати, — каже вона.

Миколаївці дивляться на пошкоджений будинок через обстріл, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіМиколаївці дивляться на пошкоджений будинок через обстріл, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті

Мешканка будинку Олександра розповідає, що, за словами очевидців, дрон влучив не в будівлю, а в дерево поруч, через що й розлетілися уламки.

— Почули сильний вибух — повилітали вікна. Люди дуже злякалися. Приїхали рятувальники, швидкі, але, на щастя, постраждалих немає — тільки вікна посипалися. Сам приліт був не в будинок, мені сказали, що дрон влучив у дерево, і все розлетілося навколо. Пробило газову трубу, але газовики швидко все полагодили. Спочатку ми побачили спалах, а потім стався вибух. Діти дуже злякалися — у нас дітям два і три роки. Ми перелякалися, забрали їх і побігли в коридор. Після прильоту люди вибігли з під’їздів, рятувальники приїхали вчасно, все відгородили й одразу почали прибирати скло, — розповідає Олександра.

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті
Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: МикВісті

Нагадаємо, 18 грудня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах Миколаївської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.

