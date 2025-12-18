 Обстріл Миколаївської області 18 грудня

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 7.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Вночі 18 грудня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах Миколаївської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.

Наразі більшість споживачів уже заживлені, енергетики продовжують відновлювальні роботи. Обійшлося без постраждалих, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, увечері місто зазнало атаки ударного безпілотника «Молнія». Через атаку були пошкоджені вікна двох багатоповерхівок, автобус, легковий автомобіль та газова мережа. Інформації про поранених немає.

Також напередодні росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади, також Куцурубську громаду обстріляли з артилерії. У селі Лимани пошкоджено приватний будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Європарламент схвалив план повної відмови від російського газу
Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів
Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic
Реклама

Читайте також:

новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic
Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів
Європарламент схвалив план повної відмови від російського газу

Зеленський подякував миколаївським та одеським рятувальникам, які ліквідують наслідки російських обстрілів

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних