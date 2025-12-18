Через нічну атаку на енергетику частина Миколаївщини залишилась без світла

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Вночі 18 грудня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах Миколаївської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.

Наразі більшість споживачів уже заживлені, енергетики продовжують відновлювальні роботи. Обійшлося без постраждалих, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, увечері місто зазнало атаки ударного безпілотника «Молнія». Через атаку були пошкоджені вікна двох багатоповерхівок, автобус, легковий автомобіль та газова мережа. Інформації про поранених немає.

Також напередодні росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади, також Куцурубську громаду обстріляли з артилерії. У селі Лимани пошкоджено приватний будинок.