У Миколаєві власників авто закликали бути поруч, якщо на машину впало дерево

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припарковані автомобілі. Фото: читачі МикВісті

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк розповів, що рятувальники не можуть прибирати дерева, які впали на автівки під час негоди, без присутності власника.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Як відомо, у Миколаєві через погіршення погодних умов впали кілька дерев у різних районах міста, частина з яких перекрила дороги та пошкодила автомобілі.

— Ситуація така: якщо деревина впала на автівку, наші працівники не можуть приступати до її прибирання без присутності власника, який надає на це згоду. Це робиться для того, щоб уникнути ситуацій, коли працівники прибирають дерево, власник не бачить, яке саме дерево впало на автівку, і потім скаржиться на пошкодження майна, — сказав Роман Возняк.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Зокрема, один із випадків зафіксували у дворі будинку на вулиці Колодязній, 16. Мешканці розповідають, що неодноразово зверталися до КП «Миколаївські парки» з проханням прибрати небезпечні дерева. Втім, за їхніми словами, комунальні служби обмежилися лише частковою обрізкою гілок, і не вирішили проблему повністю.