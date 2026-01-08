 Негода в Миколаєві: власники авто повинні бути поруч, щоб рятувальники прибрали повалене дерево

  • четвер

    8 січня, 2026

  • 1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 1.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві власників авто закликали бути поруч, якщо на машину впало дерево

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припарковані автомобілі. Фото: читачі МикВістіУ Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припарковані автомобілі. Фото: читачі МикВісті

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк розповів, що рятувальники не можуть прибирати дерева, які впали на автівки під час негоди, без присутності власника.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

Як відомо, у Миколаєві через погіршення погодних умов впали кілька дерев у різних районах міста, частина з яких перекрила дороги та пошкодила автомобілі.

— Ситуація така: якщо деревина впала на автівку, наші працівники не можуть приступати до її прибирання без присутності власника, який надає на це згоду. Це робиться для того, щоб уникнути ситуацій, коли працівники прибирають дерево, власник не бачить, яке саме дерево впало на автівку, і потім скаржиться на пошкодження майна, — сказав Роман Возняк.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Зокрема, один із випадків зафіксували у дворі будинку на вулиці Колодязній, 16. Мешканці розповідають, що неодноразово зверталися до КП «Миколаївські парки» з проханням прибрати небезпечні дерева. Втім, за їхніми словами, комунальні служби обмежилися лише частковою обрізкою гілок, і не вирішили проблему повністю.

Останні новини про: Негода

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль
Негода в Україні: влада повідомила про обмеження руху на трасі Київ — Чоп
Уряд рекомендує ввести дистанційне навчання та роботу через негоду
Реклама
Читайте також:
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п’яти адресах

Анна Гакман
новини
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

Світлана Іванченко
новини
Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У Первомайську шукають підрядника на реконструкцію магістрального водогону за €3,6 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Негода

Уряд рекомендує ввести дистанційне навчання та роботу через негоду
Негода в Україні: влада повідомила про обмеження руху на трасі Київ — Чоп
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

АФІША

Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

КАДРИ

Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

4 години тому

Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня

Головне сьогодні