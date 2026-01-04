На Миколаївщині за добу гасили п’ять пожеж, дві — через атаки дронів

На Миколаївщині за добу — п’ять пожеж, є загибла. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося 5 пожеж. Дві з них — після атак російських дронів.

Про це повідомили в ДСНС у Миколаївській області.

У Веснянській громаді безпілотники влучили по відкритій території. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів м, пожежу загасили рятувальники.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

В Очакові під час обстрілу загорілася газова труба у дворі приватного будинку. Полум’я швидко ліквідували, площа займання була невеликою — 0,5 квадратних метрів.

Трагедія сталася у селі Виноградівка Інгульської громади Баштанського району. У житловому будинку спалахнула пожежа, під час гасіння в середині знайшли тіло жінки 1978 року народження. Вогонь пошкодив 10 квадратних метрів.

Ще двічі горіла суха трава, чагарники та сміття — у Первомайському районі та в Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 2 гектарів.

Причини загорянь, які не пов’язані з обстрілами, з’ясовують.

Нагадаємо, що після нічного масованого обстрілу в Миколаївському районі залишаються знеструмленими 396 абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.