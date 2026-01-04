На Миколаївщині за добу гасили п’ять пожеж, дві — через атаки дронів
Аліна Квітко
•
12:44, 04 січня, 2026
За добу на Миколаївщині сталося 5 пожеж. Дві з них — після атак російських дронів.
Про це повідомили в ДСНС у Миколаївській області.
У Веснянській громаді безпілотники влучили по відкритій території. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів м, пожежу загасили рятувальники.
В Очакові під час обстрілу загорілася газова труба у дворі приватного будинку. Полум’я швидко ліквідували, площа займання була невеликою — 0,5 квадратних метрів.
Трагедія сталася у селі Виноградівка Інгульської громади Баштанського району. У житловому будинку спалахнула пожежа, під час гасіння в середині знайшли тіло жінки 1978 року народження. Вогонь пошкодив 10 квадратних метрів.
Ще двічі горіла суха трава, чагарники та сміття — у Первомайському районі та в Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 2 гектарів.
Причини загорянь, які не пов’язані з обстрілами, з’ясовують.
Нагадаємо, що після нічного масованого обстрілу в Миколаївському районі залишаються знеструмленими 396 абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
