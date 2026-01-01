Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками. Фото: МикВісті

Святковий тиждень у Миколаєві обіцяє бути насиченим подіями та святковими враженнями. Для містян і гостей підготували театральні вистави, концерти, нові фільми в кінотеатрах і розважальні програми для дітей.

Святкова атмосфера, жива музика та сімейні заходи допоможуть провести ці дні з гарним настроєм і користю. «МикВісті» підготувала добірку подій, які варто відвідати упродовж тижня, щоб відчути дух різдвяно-новорічних свят у місті.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 2-7 січня

Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Вполювати мишу. Різдвяна бійка — сімейний, комедія, екшн

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Потяг до Різдва — сімейний, комедія

Анаконда — пригоди, екшн, комедія

Служниця — детектив, трилер

Корпат — комедія

Миколаївський академічний художній драматичний театр

2 січня, пʼятниця, 16:00

3 січня, субота, 14:00, 16:00

4 січня, неділя, 14:00, 16:00

«Український традиційний вертеп» — різдвяна містерія

Вертеп — обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти й актори. Український вертепний театр — самобутнє явище у розвитку театральної культури, а дійство, яке розігрують актори нашого театру є унікальним для Миколаєва, адже вперше було створене згідно стародавніх народних традицій і представлене містянам.

2 січня, пʼятниця, 18:00

3 січня, субота, 18:00

4 січня, неділя, 18:00

«Різдвяні вечори» — розважальна програма

3 січня, субота, 11:00

4 січня, неділя, 11:00

Мері Поппінс: як приборкати бешкетників — казка

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

«Хід конем» (велика сцена)

2 січня, пʼятниця, 18:00

3 січня, субота, 17:00

4 січня, неділя, 17:00

6 січня, вівторок, 18:00

7 січня, середа, 18:00

8 січня, четвер, 18:00

«Кіт у чоботях» (велика сцена)

2 січня, пʼятниця, 11:00, 13:30

6 січня, вівторок, 12:00

8 січня, четвер, 12:00

«Аладдин» (велика сцена)

3 січня, субота, 11:00, 13:00

7 січня, середа, 12:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

3 січня, субота, 17:00 — Candlelight Concert New Year`s

5 січня, понеділок, 19:00 — Олег Скрипка. «Щедрик»

Олег Скрипка та Christmas BandДрузі, запрошую вас на особливе різдвяне дійство, яке наповнить серце світлом і радістю! Разом із Christmas Band ми підготували чарівну програму «Щедрик», де збереться вся святкова енергія Українського Різдва: Маланки та Коляди.

Квитки можна придбати тут.

FREEDOM art pub

2 та 3 січня у FREEDOM art pub відбудуться живі концерти.

2 січня на сцені закладу виступить гурт «Веселі Стаканчики». Початок концерту — о 19:00.

3 січня запланований виступ гурту RADIOSTARS, початок також о 19:00.

«Приходьте у FREEDOM art pub — тут ви і потанцюєте і поспіваєте. Поділіться цим вайбом з друзями і подружками і бронюйте місця — більшість розбирають заздалегідь», — зазначають організатори.

Адреса: центр міста, кут вулиць Соборної та Марка Кропивницького, 65/15

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.