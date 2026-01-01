Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися
17:00, 01 січня, 2026
-
Святковий тиждень у Миколаєві обіцяє бути насиченим подіями та святковими враженнями. Для містян і гостей підготували театральні вистави, концерти, нові фільми в кінотеатрах і розважальні програми для дітей.
Святкова атмосфера, жива музика та сімейні заходи допоможуть провести ці дні з гарним настроєм і користю. «МикВісті» підготувала добірку подій, які варто відвідати упродовж тижня, щоб відчути дух різдвяно-новорічних свят у місті.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 2-7 січня
Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди
Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер
Вполювати мишу. Різдвяна бійка — сімейний, комедія, екшн
Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний
Потяг до Різдва — сімейний, комедія
Анаконда — пригоди, екшн, комедія
Служниця — детектив, трилер
Корпат — комедія
Миколаївський академічний художній драматичний театр
2 січня, пʼятниця, 16:00
3 січня, субота, 14:00, 16:00
4 січня, неділя, 14:00, 16:00
«Український традиційний вертеп» — різдвяна містерія
Вертеп — обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти й актори. Український вертепний театр — самобутнє явище у розвитку театральної культури, а дійство, яке розігрують актори нашого театру є унікальним для Миколаєва, адже вперше було створене згідно стародавніх народних традицій і представлене містянам.
2 січня, пʼятниця, 18:00
3 січня, субота, 18:00
4 січня, неділя, 18:00
«Різдвяні вечори» — розважальна програма
3 січня, субота, 11:00
4 січня, неділя, 11:00
Мері Поппінс: як приборкати бешкетників — казка
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр
«Хід конем» (велика сцена)
2 січня, пʼятниця, 18:00
3 січня, субота, 17:00
4 січня, неділя, 17:00
6 січня, вівторок, 18:00
7 січня, середа, 18:00
8 січня, четвер, 18:00
«Кіт у чоботях» (велика сцена)
2 січня, пʼятниця, 11:00, 13:30
6 січня, вівторок, 12:00
8 січня, четвер, 12:00
«Аладдин» (велика сцена)
3 січня, субота, 11:00, 13:00
7 січня, середа, 12:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Концерт-хол «Юність»
3 січня, субота, 17:00 — Candlelight Concert New Year`s
5 січня, понеділок, 19:00 — Олег Скрипка. «Щедрик»
Олег Скрипка та Christmas BandДрузі, запрошую вас на особливе різдвяне дійство, яке наповнить серце світлом і радістю! Разом із Christmas Band ми підготували чарівну програму «Щедрик», де збереться вся святкова енергія Українського Різдва: Маланки та Коляди.
Квитки можна придбати тут.
FREEDOM art pub
2 та 3 січня у FREEDOM art pub відбудуться живі концерти.
2 січня на сцені закладу виступить гурт «Веселі Стаканчики». Початок концерту — о 19:00.
3 січня запланований виступ гурту RADIOSTARS, початок також о 19:00.
«Приходьте у FREEDOM art pub — тут ви і потанцюєте і поспіваєте. Поділіться цим вайбом з друзями і подружками і бронюйте місця — більшість розбирають заздалегідь», — зазначають організатори.
Адреса: центр міста, кут вулиць Соборної та Марка Кропивницького, 65/15
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
