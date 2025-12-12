Вісім разів росіяни атакували Миколаївщину за добу: пошкоджено автомобіль

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Учора в Миколаївському районі ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також був артилерійський удар по Куцурубській громаді.

Про це 11 грудня повідомила у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Парутине один із ударів пошкодив легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Крім цього, вночі сили оборони збили два ударні безпілотники «Shahed 131/136» та інші дрони-імітатори.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також вісім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді.