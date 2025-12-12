Вісім разів росіяни атакували Миколаївщину за добу: пошкоджено автомобіль
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 12 грудня, 2025
-
Учора в Миколаївському районі ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також був артилерійський удар по Куцурубській громаді.
Про це 11 грудня повідомила у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Парутине один із ударів пошкодив легковий автомобіль. Постраждалих немає.
Крім цього, вночі сили оборони збили два ударні безпілотники «Shahed 131/136» та інші дрони-імітатори.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також вісім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.