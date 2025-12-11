  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївщину за добу атакували FPV-дронами вісім разів

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 10 грудня, росіяни вдарили FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.

Про це повідомила у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, російська армія здійснила вісім атак. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, що за добу до цього армія РФ також атакувала Очаківську та Куцурубську громади 20 дронами FPV та з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.

Останні новини про: Війна в Україні

Медобладнання, спортінвентар, ліки: Данія передала Миколаївщині гуманітарну допомогу
Знята в Одесі короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації
Росіяни обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, восьмеро поранені
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

Ірина Олехнович
новини

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки

Анна Гакман
новини

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, восьмеро поранені
Знята в Одесі короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації
Медобладнання, спортінвентар, ліки: Данія передала Миколаївщині гуманітарну допомогу

Кім пояснив тривалі відключення світла на Миколаївщині: «Ми віддаємо більшу частини енергетики іншим областям»

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня