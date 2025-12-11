Миколаївщину за добу атакували FPV-дронами вісім разів
Марія Хаміцевич
8:10, 11 грудня, 2025
Учора, 10 грудня, росіяни вдарили FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.
Про це повідомила у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, російська армія здійснила вісім атак. Постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, що за добу до цього армія РФ також атакувала Очаківську та Куцурубську громади 20 дронами FPV та з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.
