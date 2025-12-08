  • понеділок

КАБи по Баштанському району та вісім атак FPV-дронами: доба на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Вдень 7 грудня росіяни вдарили по Баштанському району Миколаївщини керованими авіаційними бомбами.

За попередньою інформацією, ані постраждалих, ані пошкоджень немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також протягом дня російські війська вісім разів застосовували FPV-дрони проти Очаківської та Куцурубської громад. Усі атаки минулися без жертв.

Крім того, на території області було збито п’ять ворожих БпЛА, серед них — Shahed та інші типи безпілотників-іміта­торів.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська також атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

