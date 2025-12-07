РФ FPV-дронами двічі атакувала Очаківську громаду
Світлана Іванченко
8:05, 07 грудня, 2025
За минулу добу російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, ніхто не постраждав.
«Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Пізніше в ОВА уточнили, що уночі в Миколаївській області збили 6 «шахедів» та безпілотників-імітаторів різних типів.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївському районі росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами.
