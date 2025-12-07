  • неділя

Клуб

РФ FPV-дронами двічі атакувала Очаківську громаду

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

За минулу добу російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду на Миколаївщині.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, ніхто не постраждав.

«Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Пізніше в ОВА уточнили, що уночі в Миколаївській області збили 6 «шахедів» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївському районі росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами.

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»