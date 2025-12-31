Миколаївщину чотири рази атакували FPV-дронами: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

У вівторок, 30 грудня, Куцурубську громаду Миколаївщини чотири рази атакували FPV-дронами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок ударів у селі Дніпровське пошкоджений приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

Раніше керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.