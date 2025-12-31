 Пошкоджена соціальна інфраструктура в Херсоні: понад 70% зруйновано

Понад 70% соціальної інфраструктури Херсона зруйновано або пошкоджено через війну

Школа №57 у Херсоні та спортивний майданчик біля неї. Фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковШкола №57 у Херсоні та спортивний майданчик біля неї. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російської збройної агресії зруйновано або пошкоджено майже 73% об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це йдеться у «Програмі комплексного відновлення громади до 2027 року», затвердженій начальником ХМВА Ярославом Шаньком, пише «МОСТ».

За даними програми, повністю зруйнованими визнані сім об’єктів (2,8% від загальної кількості), зокрема шість освітніх закладів. Ще 176 об’єктів соціальної інфраструктури зазнали пошкоджень різного ступеня: школи, дитячі садки, медичні та спортивні заклади, заклади культури та інші важливі об’єкти громади.

У документі наголошується, що через масштабні руйнування відновлення соціальної інфраструктури стало одним із пріоритетних завдань для Херсонської громади.

Нагадаємо, внаслідок багаторазових обстрілів Херсонської теплоелектроцентралі без тепла залишилися від 10 до 12 тисяч мешканців міста.

Наразі відновлення Херсонської теплоелектроцентралі наразі залишається неможливим через постійні атаки російських дронів. Навіть за найоптимістичніших умов ремонтні роботи триватимуть від 7 до 10 днів, однак приступити до них поки що неможливо.

