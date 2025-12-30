ЦВК створить автоматизовану систему для проведення референдумів

Виборча дільниця на виборах президента України, 31 березня 2019 року. Фото: hromadske

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про створення автоматизованої системи «Всеукраїнський референдум», яка стане частиною оновленої системи «Вибори».

Про це повідомили на офіційному сайті ЦВК.

Нова система буде інтегрована в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Вибори», яку цього року модернізували з урахуванням посилення кіберзахисту.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснив, що чинне законодавство зобов’язує ЦВК створити єдину автоматизовану систему для організації та проведення виборів і референдумів.

Водночас, за його словами, фінансування на запуск окремої системи раніше не передбачалося в державному бюджеті та не заплановане й у бюджеті на 2026 рік. Саме тому комісія вирішила розробити систему «Всеукраїнський референдум» як частину вже наявної системи «Вибори».

Також Сергій Дубовик повідомив, що ЦВК звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із проханням передбачити фінансування на створення нової автоматизованої системи. Окрім цього, комісія звернулася до міжнародних партнерів із запитом щодо підтримки реалізації цього проєкту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує винести мирну угоду з двадцяти пунктів на затвердження Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Водночас точну кількість українських громадян, які зможуть взяти участь у голосуванні, наразі визначити складно через масовий виїзд людей за кордон та відсутність виборчої адреси у частини населення.

Також за даними ЦВК, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.