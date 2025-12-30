 ЦВК створить автоматизовану систему для проведення референдумів

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • -2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЦВК створить автоматизовану систему для проведення референдумів

Виборча дільниця на виборах президента України, 31 березня 2019 року. Фото: hromadskeВиборча дільниця на виборах президента України, 31 березня 2019 року. Фото: hromadske

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про створення автоматизованої системи «Всеукраїнський референдум», яка стане частиною оновленої системи «Вибори».

Про це повідомили на офіційному сайті ЦВК.

Нова система буде інтегрована в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Вибори», яку цього року модернізували з урахуванням посилення кіберзахисту.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснив, що чинне законодавство зобов’язує ЦВК створити єдину автоматизовану систему для організації та проведення виборів і референдумів.

Водночас, за його словами, фінансування на запуск окремої системи раніше не передбачалося в державному бюджеті та не заплановане й у бюджеті на 2026 рік. Саме тому комісія вирішила розробити систему «Всеукраїнський референдум» як частину вже наявної системи «Вибори».

Також Сергій Дубовик повідомив, що ЦВК звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із проханням передбачити фінансування на створення нової автоматизованої системи. Окрім цього, комісія звернулася до міжнародних партнерів із запитом щодо підтримки реалізації цього проєкту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує винести мирну угоду з двадцяти пунктів на затвердження Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Водночас точну кількість українських громадян, які зможуть взяти участь у голосуванні, наразі визначити складно через масовий виїзд людей за кордон та відсутність виборчої адреси у частини населення.

Також за даними ЦВК, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.

Останні новини про: Війна в Україні

Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — Greenpeace
МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна
Вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки, — фон дер Ляєн
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки, — фон дер Ляєн
МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — Greenpeace

У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

6 годин тому

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Головне сьогодні