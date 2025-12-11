Через війну Україні потрібно мінімум 6 місяців для підготовки виборів, — ЦВК

Сергій Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії України . Фото: cvk.gov.ua

Аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Про це розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у коментарі для CNN.

— Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів, — підкреслив він.

Сергій Дубовик наголосив, що активні бойові дії суттєво ускладнили виборчий процес: нині в Україні функціонує лише близько 75% виборчих дільниць.

Окремим проблемним питанням є оновлення виборчих списків. За даними ООН, за кордоном через війну перебуває понад 5,9 мільйонів українських біженців, ще 4,4 мільйони є внутрішньо переміщеними особами. Це значно ускладнить перевірку та корекцію даних виборців. Також, за словами заступника голова ЦВК, майже 1 мільйон українців наразі служить у Збройних силах, і багато хто з них перебуває безпосередньо на передовій. Без гарантій припинення бойових дій забезпечити їхнє голосування буде вкрай складно.

Ситуація щодо виборів в Україні

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Politico стверджував, що Україна нібито «користується війною», щоб не проводити вибори, і заявив, що цей процес варто було б розпочати. Водночас він допустив, що Володимир Зеленський міг би перемогти в такому голосуванні.

Український президент уже неодноразово пояснював, що теоретично «відкритий» до виборів, однак проведення голосування під час війни є неможливим і небезпечним. На Мюнхенській безпековій конференції він наголошував, що вибори в умовах повномасштабного вторгнення можуть призвести до подальшої окупації країни.

Він підкреслив, що вибори можуть відбутися лише за умови вирішення двох ключових питань: як гарантувати безпеку під час голосування, зокрема для військових, та як змінити законодавчу базу, щоб вибори були легітимними. Наразі Володимир Зеленський очікує від парламенту пропозицій щодо змін до виборчого законодавства, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.

Водночас у США також лунають заяви щодо виборів: спецпосланець президента Трампа Кіт Келлог підкреслював, що Вашингтон хотів би їх проведення після досягнення перемир’я з Росією.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що перші вибори після завершення воєнного стану в Україні матимуть унікальний формат і не підпадають під жоден із типів виборів, визначених Конституцією — ані строкових, ані дострокових.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Крім цього, абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.