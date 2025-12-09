Трамп заявив, що Україні вже час проводити президентські вибори

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що для України давно вже «настав час» провести президентські вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю для Politico.

Дональд Трамп підкреслив, що «минуло багато часу» з моменту попередніх виборів президента. Він також вважає, що чинна влада використовує війну, аби не проводити перезавантаження уряду.

— Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би, — заявив президент США.

За словами Дональда Трампа, зараз в українській державі ситуація «доходить до того, що це вже не демократія».

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила рішення про безперервність роботи місцевих рад і мерів у воєнний час.