Туск: у США заявили про готовність ввести власні війська в Україну у межах гарантій безпеки

Дональд Туск. Фото: АР

Ключовим результатом переговорів в останні дні стала декларація США готовність розмістити американські війська в Україні у межах гарантій безпеки.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив після телеконференції європейських лідерів, передає Укрінформ.

— Ми оцінили результат першого етапу серйозних переговорів, у яких беруть участь лідери України, США, ЄС та Канади. Мир є на горизонті. Немає сумнівів, що сталися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може швидко закінчитися. Але це все ще сподівання, все ще далеко до 100-відсоткової впевненості, — сказав він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На думку Дональда Туска, ключовим результатом останніх днів стала задекларована США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру «включно з можливим введенням американських військ, наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією».

За словами прем’єр-міністра Польщі, це у свою чергу з боку України вимагатиме «компромісного підходу у територіальних питаннях».

— Президент Зеленський демонструє в цьому питанні дуже добру волю. З його точки зору, і це зрозуміло, необхідний референдум. Український народ мав би дати згоду на територіальні рішення. І це очевидно, що ця можлива згода (на територіальні поступки, — прим.) має бути обумовлена справжніми, добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для всіх учасників процесу, але, як я сказав, мир уперше з’явився на горизонті від початку повномасштабної війни, — наголосив очільник польського уряду.

Водночас Дональд Туск підкреслив, що коли він говорить про «мир на горизонті», то йдеться «про найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки».

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск.