 Дональд Туск: США готові ввести війська в Україну для безпеки

  вівторок

    30 грудня, 2025

  • -2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2.1° Переважно ясно

Клуб

Туск: у США заявили про готовність ввести власні війська в Україну у межах гарантій безпеки

Дональд Туск. Фото: АРДональд Туск. Фото: АР

Ключовим результатом переговорів в останні дні стала декларація США готовність розмістити американські війська в Україні у межах гарантій безпеки.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив після телеконференції європейських лідерів, передає Укрінформ.

— Ми оцінили результат першого етапу серйозних переговорів, у яких беруть участь лідери України, США, ЄС та Канади. Мир є на горизонті. Немає сумнівів, що сталися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може швидко закінчитися. Але це все ще сподівання, все ще далеко до 100-відсоткової впевненості, — сказав він.

На думку Дональда Туска, ключовим результатом останніх днів стала задекларована США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру «включно з можливим введенням американських військ, наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією».

За словами прем’єр-міністра Польщі, це у свою чергу з боку України вимагатиме «компромісного підходу у територіальних питаннях».

— Президент Зеленський демонструє в цьому питанні дуже добру волю. З його точки зору, і це зрозуміло, необхідний референдум. Український народ мав би дати згоду на територіальні рішення. І це очевидно, що ця можлива згода (на територіальні поступки, — прим.) має бути обумовлена справжніми, добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для всіх учасників процесу, але, як я сказав, мир уперше з’явився на горизонті від початку повномасштабної війни, — наголосив очільник польського уряду.

Водночас Дональд Туск підкреслив, що коли він говорить про «мир на горизонті», то йдеться «про найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки».

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск.

