Місцеві вибори в Україні відтермінували до завершення війни

Місцеві вибори в Україні відтермінували до завершення війни. Ілюстративне фото: ОПОРАМісцеві вибори в Україні відтермінували до завершення війни. Ілюстративне фото: ОПОРА

В Україні цього року не відбудуться місцеві вибори, їх проведення перенесли до завершення воєнного стану. Верховна Рада ухвалила рішення про безперервність роботи місцевих рад і мерів у воєнний час.

За відповідний законопроєкт у середу, 8 жовтня, проголосували 308 народних депутатів.

Як пояснив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, документ визначає, що проведення виборів під час війни є неможливим, адже не можна гарантувати безпеку учасників виборчого процесу та дотримання демократичних стандартів.

Відповідальність за неможливість проведення виборів покладається на державу-агресора — РФ. При цьому чинні місцеві ради та голови громад, обрані на законних виборах, залишаються на своїх посадах до моменту проведення нових виборів після завершення війни.

У документі наголошується, що безперервність влади є ключовою умовою для підтримання порядку, обороноздатності та життєдіяльності громад. Нові вибори буде призначено після скасування воєнного стану — відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після встановлення режиму припинення вогню та за наявності гарантій безпеки.

