Зеленський назвав головні умови проведення виборів в Україні. Фото ілюстративн: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після встановлення режиму припинення вогню та за наявності гарантій безпеки.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє hromadske.

Зеленський підкреслив, що для організації виборчого процесу необхідна співпраця з міжнародними партнерами і надійних гарантій безпеки.

— І навіть якби ми знайшли шлях, як змінити законодавство, щоб провести вибори, нам потрібна безпека для проведення виборів. Ми готові. За умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції», — пояснив глава держави.

