За кого б проголосували українці на президентських та парламентських виборах: результати опитування

Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Валерій Залужний. Ілюстративне фото: facebook.com / ganna_maliarВолодимир Зеленський, Андрій Єрмак, Валерій Залужний. Ілюстративне фото: facebook.com / ganna_maliar

Чинний президент Володимир Зеленський залишається фаворитом серед можливих кандидатів на президентських виборах, тоді як у парламенті більшість українців хотіли б бачити «партію Залужного». 

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

На президентських виборах за Зеленського готові проголосувати 31% респондентів, за Валерія Залужного — 25%, за Петра Порошенка — 6%, а за Кирила Буданова — 5%. На заході країни рівень підтримки Зеленського і Залужного однаковий і становить по 27%, тоді як серед українців віком 50+ перевагу має Залужний — 31% проти 30% у Зеленського.

Роботу чинного глави держави повністю схвалюють 33% опитаних, ще 32% висловили часткове схвалення, водночас по 16% не підтримують його діяльність повністю або частково.

Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

У випадку парламентських виборів 22% респондентів віддали б голос за «партію Залужного», 14% — за «Блок Зеленського», по 8% підтримали б «Азов» і «Європейську солідарність». У більшості регіонів та вікових груп перевага на боці «партії Залужного», винятком став південь, де її рейтинг дорівнює показникам «Блоку Зеленського» — по 19%.

Більшість українців також прагнуть оновлення політичного істеблішменту: 74% хочуть бачити нові партії на майбутніх виборах до парламенту, тоді як лише 17% задовольняє нинішня політична пропозиція.

Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

 Опитування провили  з 22 по 27 липня по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.

Раніше, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчили, що рейтинг президента Володимира Зеленського знизився — йому довіряють 58% українців. 

