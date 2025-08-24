За кого б проголосували українці на президентських та парламентських виборах: результати опитування

Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Валерій Залужний. Ілюстративне фото: facebook.com / ganna_maliar

Чинний президент Володимир Зеленський залишається фаворитом серед можливих кандидатів на президентських виборах, тоді як у парламенті більшість українців хотіли б бачити «партію Залужного».

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

На президентських виборах за Зеленського готові проголосувати 31% респондентів, за Валерія Залужного — 25%, за Петра Порошенка — 6%, а за Кирила Буданова — 5%. На заході країни рівень підтримки Зеленського і Залужного однаковий і становить по 27%, тоді як серед українців віком 50+ перевагу має Залужний — 31% проти 30% у Зеленського.

Роботу чинного глави держави повністю схвалюють 33% опитаних, ще 32% висловили часткове схвалення, водночас по 16% не підтримують його діяльність повністю або частково.

Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

У випадку парламентських виборів 22% респондентів віддали б голос за «партію Залужного», 14% — за «Блок Зеленського», по 8% підтримали б «Азов» і «Європейську солідарність». У більшості регіонів та вікових груп перевага на боці «партії Залужного», винятком став південь, де її рейтинг дорівнює показникам «Блоку Зеленського» — по 19%.

Більшість українців також прагнуть оновлення політичного істеблішменту: 74% хочуть бачити нові партії на майбутніх виборах до парламенту, тоді як лише 17% задовольняє нинішня політична пропозиція.

Інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

Опитування провили з 22 по 27 липня по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.

Раніше, результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчили, що рейтинг президента Володимира Зеленського знизився — йому довіряють 58% українців.