Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування

У Миколаєві стартувало опитування жителів щодо впливу кліматичних змін на життя міста.

Мета анкетування — з’ясувати, як зміна клімату позначається на здоров’ї людей, стані довкілля, інфраструктурі, зелених зонах та доступності ресурсів. Зібрані відповіді допоможуть визначити основні кліматичні ризики, найуразливіші сфери економіки й життєдіяльності та розробити заходи для підвищення стійкості Миколаєва.

Організатори наголошують, що участь у дослідженні дає мешканцям змогу вплинути на рішення, які визначатимуть розвиток міста в найближчі роки. Опитування є анонімним і триватиме до 31 жовтня.

Пройти анкету можна за посиланням.

Ініціатива реалізується в межах розробки плану адаптації до змін клімату Миколаївської міської територіальної громади у рамках проєкту LAP BLACK — «Зміцнення місцевого потенціалу для реагування на зміни клімату в Чорноморському регіоні». Проєкт впроваджується за програмою Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027.

Слід зазначити, що у Миколаєві для розробки першого Плану адаптації до змін клімату створили робочу групу, в яку увійшли науковці, представники міської влади, бізнесу, громадських організацій та екологічні експерти.

У проєкті наголошують, що зміни клімату вже не далека перспектива — це відбувається вже тут і зараз, а наслідки відчувають всі міста, особливо ті, що розташовані поблизу великих водойм.

Нагадаємо, що схоже опитування у рамках цього ж проєкту в Миколаєві вже проходило влітку цього року. Тоді експерти також збирали думки та досвід миколаївців щодо змін клімату та його впливу на повсякденне життя. Його головна мета була з’ясувати, як спеки, тривалі зливи, посухи, зниження якості повітря та води позначаються на здоров’ї, добробуті та безпосередньо безпеці людей.