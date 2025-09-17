Наука, практика і громада разом: у Миколаєві триває розробка Плану адаптації міста до змін клімату

У Миколаєві триває розробка Плану адаптації міста до змін клімату. Фото: Українська асоціація Центрів підтримки бізнесу

У Миколаєві продовжується робота над розробкою першого Плану адаптації до змін клімату в межах міжнародного проєкту LAP-BLACK (Local Adaptation Plans for Black Sea Coastal Communities) програми Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027. Для цього створили робочу групу, в яку увійшли науковці, представники міської влади, бізнесу, громадських організацій та екологічні експерти.

У проєкті наголошують, що зміни клімату вже не далека перспектива — це відбувається вже тут і зараз, а наслідки відчувають всі міста, особливо ті, що розташовані поблизу великих водойм. Підвищення середньорічних температур, аномальні погодні явища, зменшення кількості опадів і деградація зелених насаджень — все це не просто статистика, а реальні виклики для мешканців і місцевих громад. Проте Миколаїв вже зараз розпочав роботу над тим, щоб адаптуватися до нових кліматичних умов та забезпечити сталий розвиток громади.

Робочу групу, що працює над Планом, очолює перший заступник міського голови Віталій Луков. За його словами, місто має розробити комплексний підхід до вирішення кліматичних проблем в регіоні:

— Стихійні явища нагадують нам про силу природи та її вирішальну роль у житті планети. Тому питання змін клімату не можна ігнорувати. Ми маємо дбати про водні ресурси, зелені насадження та забезпечувати екологічну стійкість міста. Міська рада підтримує ініціативи, спрямовані на захист довкілля і розвиток блакитної економіки, адже це не лише про сьогоднішній комфорт мешканців, а й про відповідальність перед майбутніми поколіннями, — наголосив він.

Експертну підтримку та розробку майбутнього Плану адаптації забезпечує Національний екологічний центр України (НЕЦУ). Голова ради організації, Руслан Гаврилюк, підкреслив, що НЕЦУ виступає за принцип екоімперативу — верховенство правил охорони довкілля та інтеграцію екосистемного підходу у всі плани дій на національному та локальному рівнях. У Миколаєві НЕЦУ надає наукову та практичну експертність для створення ефективного Плану адаптації.

У Миколаєві триває розробка Плану адаптації міста до змін клімату. Фото: Українська асоціація Центрів підтримки бізнесу

До роботи над планом активно залучаються місцеві експерти та представники громадських організацій. Зокрема, Алла Ряжських, голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології та директорка ТОВ «Бізнес-центр «Україна», відзначила, що Миколаївська область — одна з найвразливіших до кліматичних змін.

— Ми спостерігаємо різке збільшення температурних періодів, зменшення опадів і деградацію зелених насаджень. Тому важливо, що до робочої групи залучені фахівці з різним досвідом — управлінським, практичним і науковим. Така взаємодія дозволить створити план, який реально допоможе місту адаптуватися і мінімізувати шкоду від кліматичних ризиків, — підкреслила депутатка.

Діана Крисінська, екоактивістка і кандидат технічних наук, зазначила, що кліматичні зміни в місті наразі відчуваються достатньо гостро, тому фахівці з різних сфер мають об’єднати сили та досвід:

— Ті, хто мешкає в Миколаєві понад десять років, можуть на власні очі бачити, як змінюється клімат: пришвидшилося опадання листя, багаторічні дерева гинуть через нестачу води, а молоді насадження потребують особливого догляду. Створена робоча група з різноплановими фахівцями дозволяє об’єднати управлінський, практичний та науковий досвід, щоб підготувати якісний документ, який матиме користь для міста, — пояснила вона.

Артем Ващиленко, виконавчий директор УАЦПБ та голова Експертно-громадської ради при виконавчому комітеті міської ради розповів, що Миколаїв — єдине пілотне місто України в LAP-BLACK. За його словами, участь у проєкті допоможе місту розробити нові інструменти підтримки фермерів, аквафермерства та риборозведення, що повпливає і на конкурентність міста.

За результатами перших двох засідань група визначила ключові кліматичні ризики для Миколаєва та почала збір даних щодо температури, опадів і стану зелених насаджень. Так виконавчий директор НЕЦУ, Євген Бовсуновський, розповів детальніше про структуру майбутнього документа та команду експертів, яка над ним працюватиме. Він наголосив, що підхід передбачає систематичний збір даних, аналіз ризиків та напрацювання практичних рішень для різних сфер міського життя — від водних ресурсів до зелених насаджень і енергоефективності.

Наступним кроком стане опитування мешканців міста, результати якого будуть враховані для визначення пріоритетів та конкретних практичних заходів адаптації.

У робочій групі наголошують, що план адаптації до змін клімату стане інструментом, який дозволить Миколаєву ефективно реагувати на сучасні виклики, зберігати природні ресурси та забезпечити сталий розвиток для майбутніх поколінь. Чергова зустріч робочої групи проєкту запланована на кінець вересня.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у рамках цього ж проєкту в Миколаєві пройшло онлайн-опитування, покликане зібрати думки та досвід громадян щодо змін клімату та його впливу на повсякденне життя. Його головна мета була з’ясувати, як спеки, тривалі зливи, посухи, зниження якості повітря та води позначаються на здоров’ї, добробуті та безпосередньо безпеці людей.