Частина миколаївців до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси
10:25, 22 грудня, 2025
Сьогодні, 22 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Так, до 20:00 припинили водопостачання на проспекті Богоявленському, 4 та вулиці Будівельників, 18.
