Клуб

Частина миколаївців до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Миколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр МедведенкоМиколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр Медведенко

Сьогодні, 22 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, до 20:00 припинили водопостачання на проспекті Богоявленському, 4 та вулиці Будівельників, 18.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

