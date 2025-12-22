Частина миколаївців до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Миколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр Медведенко

Сьогодні, 22 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, до 20:00 припинили водопостачання на проспекті Богоявленському, 4 та вулиці Будівельників, 18.

