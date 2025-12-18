У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Насосна станція, яка качає воду на Миколаїв. Фото «МикВісті»

Після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр. Однак на час воєнного стану підвищувати його для населення заборонено.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Озвучений тариф — орієнтовний, сказав тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора «Миколаївводоканалу» Василь Тельпіс. Остаточні цифри, додав він, залежатимуть від кількості реагентів, якості води та запуску сонячних електростанцій.

— Ми приблизно вже порахували. Ми не змінювали тариф з 2021 року, він зараз такий і працює. Ми порахували всі витрати, враховуючи витрати електроенергії і тому подібне, які підвищилися. На сьогоднішній день куб води буде до 100 гривень, — сказав він. — Зрозуміло. Багато. Дайте розрахунок. Ми будемо з цим працювати, — відповів Віталій Кім.

Зараз у Миколаєві діє тариф, який встановили ще у січні 2022 року. Він становить 34,044 гривні за кубометр води: 17,532 гривні водопостачання, 16,512 гривні за водовідведення.

Очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин каже, що «вартість самої води буде менша з наступного року, коли запрацюють сонячні електростанції». За його словами, собівартість води також зменшать частотні перетворювачі та автоматизована система роботи.

На період дії воєнного стану на підняття тарифів стоїть заборона, нагадав Віталій Кім. Він пообіцяв, що зробить усе можливе, аби миколаївці отримували воду за найнижчою можливою ціною.

— Ми зі свого боку докладемо усіх зусиль для того, щоб миколаївці отримали воду за найнижчою ціною. Цей процес складається з двох блоків: технічного і адміністративного. Технічно будуть найновіші обладнання, водогін, очисні. Технічно все це буде зроблено. Залишається адміністративний. І є реформа водоканалу, де вводиться наглядова рада з міжнародними партнерами та антикорупційними представниками, які будуть в реальності враховувати і розраховувати вартість води для миколаївців. Я першочергово бачу ресурси, резерви для зниження ціни — це неефективний менеджмент. Це не в образу людям, які тут працюють. Це стара система комунальних підприємств, яка закладає ці показники в розрахунку. Ми будемо з цим працювати і організовувати далі міський водоканал, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».