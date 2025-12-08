Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва, фото: міська рада

Запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяють вже з січня 2026 року. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Про це під час спілкування з журналістами розповіли голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин та генеральний директор підрядної компанії «Автострада» Дмитро Троєкуров, передає кореспондент «МикВісті».

Як відомо, на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, ще частину мав надати уряд Данії у якості грантової підтримки. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Наразі від цієї ідеї відмовились, пояснив голова Держагентства відновлення. Побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

— Миколаїв вже приблизно 7 чи 8 років в проєкті (ЄІБ, — прим.) по будівництву очисних для міста. Ми неодноразово зустрічалися з датчанами, з Європейським інвестиційним банком. Це дійсно класний проєкт, але на сьогодні місто Миколаїв просто фізично не може дати гарантію по цьому кредиту, у зв'язку з тим, що бюджет обмежений. І тоді було прийнято рішення, в тому числі за рахунок економії по цьому проєкту, побудувати очисні для міста Миколаєва. Те, що ми сьогодні побачимо (нові водоочисні для Миколаєва, — прим.), до січня підрядник має запустити першу чергу. Тобто якість води значно покращиться вже з січня, — сказав Сергій Сухомлин.

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин, 8 грудня 2025 рік, фото «МикВісті»

Гендиректор «Автостради» Дмитро Троєкуров додав, що повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

— Ми до кінця року плануємо запустити перший ступінь очистки води. А в кінці першого кварталу (2026 року, — прим.) ми плануємо вже доналаштувати систему повністю для роботи на реагентах, оскільки воно має бути передбачено. Тобто в кінці першого кварталу буде повний запуск очисних, — сказав він.

Генеральний директор підрядної компанії «Автострада» Дмитро Троєкуров, 8 грудня 2025 рік, фото «МикВісті»

Після цього, каже голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, миколаївці отримають воду у кранах питної якості.

— Це будуть абсолютно повноцінні очисні для Миколаєва. І тут вода буде абсолютно питна після цих очисних, — сказав Сергій Сухомлин.

Однак, додав він, місто все ж може за бажання взяти кредит ЄІБа і витратии ці кошти, наприклад, на додаткове обладнання.

— Питання у тому, що Миколаїв з Європейським інвестиційним банком хоче також зробити проєкт очисних. І це може бути додаткове обладнання, додатковий блок будівництва. Тут ніяких проблем немає. Але на сьогодні тих очисних, які сьогодні будуються для Миколаєва, після здачі в кінці першого кварталу, буде достатньо, щоб забезпечити місто якісною водою. Вже це обладнання розраховане на воду з Інгульця, воно може очищати солону воду і все інше, — пояснив Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, запуск нового водогону для Миколаєва відбувся у жовтні 2025 року.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».