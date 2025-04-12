Будівництвом водогону у Миколаїв займатиметься новий замовник та підрядник: роботи обіцяють завершити у серпні 2025 року

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Прокласти новий водогін до Миколаєва та зробити для нього водозабір із Південного Бугу поблизу Нової Одеси обіцяють до липня 2025 року. Цими роботами займатимуться новий замовник та підрядник.

Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, пишуть «МикВісті».

Служба без тендерів уклала 10 квітня три угоди на будівництво водогону з новим підрядником — групою компаній «Автострада». Тепер вона виконуватиме усі роботи з будівництва водозабору та магістрального водогону для міста: на I ділянці робіт, на II ділянці робіт, на III ділянці робіт. Загальну вартість будівництва водогону зменшили на 2 мільярда гривень — до 6,2 мільярда гривень. Ціни на будівельні матеріали не оприлюднили.

Побудувати водозабір та водогін, згідно з укладеними договорами, мають до 6 червня 2025 року. Однак засновник групи компаній «Автострада» Максим Шкіль повідомив, що усі роботи мають завершити пізніше встановленої дати — до серпня 2025 року. Проєктування розробляється паралельно з будівництвом, додав він.

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— Це абсолютно рекордні темпи для інфраструктурного проєкту такого масштабу. Не дивлячись на те, що об’єкт складний, він цілком реальний для команди Autostrada: проєктний інститут Autostrada розробляє технічні рішення, які будівельні підрозділи одразу втілюють у життя. Працюємо за принципом design&build, що забезпечує повну синхронізацію роботи інженерів і будівельників та суттєво скорочує терміни виконання. Жодного субпідрядника — лише внутрішні ресурси. Паралельно у режимі 24/7 на будівництві водогону функціонує виробнича база Autostrada: бетонний та асфальтобетонний заводи, лабораторні комплекси. Якість матеріалів та робіт контролюється на кожному етапі виробництва, — повідомив Максим Шкіль.

Нагадаємо, що 7 квітня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області розірвала три договори з підрядними компаніями, які мали будувати новий водогін для Миколаєва. Відповідні додаткові угоди про розірвання договорів уклали з компаніями «Автострада», «Укртрансміст» та «Ростдорстрой».

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Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві – одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості».