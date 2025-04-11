На водогоні для Миколаєва встановлять сонячні електростанції: влада обіцяє, що це зменшить тариф воду для містян

Сергій Сухомлин та Віталій Кім на виїзній нараді на місці будівництва водогону. Фото: Миколаївська ОВА

В рамках реалізації проєкту з будівництва водогону для Миколаєва планується встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях, що зменшить витрати на електроенергію. Відповідно і вартість тарифу на воду для містян має бути нижча.

Про це під час виїзної наради на місці будівництва сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Ми робимо все можливе, щоб знизити витрати на електроенергію. Наприклад, передбачили встановлення сонячних електростанцій на ключових об’єктах. Відповідно, вартість води для миколаївців буде нижчою, — цитує очільника області пресслужба ОВА.

На нараді був присутній і голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Він зазначив, що у проєкт включено і реконструкцію очисних споруд, щоб містяни отримали чисту воду, пообіцявши, що сам водогін буде збудовано якісно та вчасно.

— Ми точно виконаємо це завдання. Щоб жителі Миколаєва були з водою вже у серпні, робота триває цілодобово, — наголосив Сергій Сухомлин.

Станом на квітень в межах будівництва виконано наступну частину робіт: укладено 40% труб, завершено зняття рослинного шару, майже завершено прокладення траншей, тривають роботи з монтажу колодязів та камер. Основні будівельні роботи завершать до кінця літа 2025 року, після чого система проходитиме налаштування.

Місце роботи з відновлення та модернізації системи водопостачання. Фото: Миколаївська ОВА

Під час зустрічі мова йшла також і про можливе здешевлення проєкту «за рахунок технічних рішень», однак в ОВА запевнили, що якість води залишиться на високому рівні.

Крім того, в Агентстві додали, що працюють над системою, яка зможе надати фермерам Миколаївщини воду для зрошення.

— Важливо, що цей водогін — не лише для Миколаєва, він також забезпечить водою і фермерів Новоодеської громади», — сказав Сергій Сухомлин.

Також сьогодні повідомили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості».

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Нагадаємо, що 7 квітня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області розірвала три договори з підрядними компаніями, які мали будувати новий водогін для Миколаєва. Відповідні додаткові угоди про розірвання договорів уклали з компаніями «Автострада», «Укртрансміст» та «Ростдорстрой».

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.