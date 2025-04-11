Підрядник пояснив, чому водогін для Миколаєва вирішили прокласти з Нової Одеси: «Це найближча ділянка, де питна вода доброї якості»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості».

Про це повідомив засновник групи компаній «Автострада» Максим Шкіль.

Він пояснив, що вода у річці Південний Буг, яка знаходиться ближче до Миколаєва та нижче діючого водозабору має домішки морської води і через це високі показники хлоридів.

Коментар засновника групи компаній «Автострада» Максима Шкіля до публікації у Facebook, скриншот

Будівництвом нового водогону для Миколаєва з березня 2025 року займається компанія «Автострада», повідомив Максим Шкіль.

— Задіяно понад 1000 працівників, сотні одиниць техніки, працюємо — цілодобово, — додав він.

За його словами, завершити будівництво водогону для міста збираються за 5 місяців — до серпня 2025 року.

— Це абсолютно рекордні темпи для інфраструктурного проєкту такого масштабу. Не дивлячись на те, що об’єкт складний, він цілком реальний для команди Autostrada: проєктний інститут Autostrada розробляє технічні рішення, які будівельні підрозділи одразу втілюють у життя. Працюємо за принципом design&build, що забезпечує повну синхронізацію роботи інженерів і будівельників та суттєво скорочує терміни виконання. Жодного субпідрядника — лише внутрішні ресурси. Паралельно у режимі 24/7 на будівництві водогону функціонує виробнича база Autostrada: бетонний та асфальтобетонний заводи, лабораторні комплекси. Якість матеріалів та робіт контролюється на кожному етапі виробництва, — повідомив Максим Шкіль.

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Він уточнив, що у березні стартувала активна фаза робіт на першій ділянці водогону, на другій та третій ділянках — у квітні.

— Всі роботи виконуються виключно силами Autostrada, без залучення субпідрядників. Такий підхід забезпечує повний контроль над процесами, чітке дотримання графіків та максимальну ефективність використання бюджетних ресурсів, – додав він.

Загальна вартість будівництва водогону з урахуванням додаткових робіт склала 6,2 мільярда гривень. А загальна протяжність мережі нового водогону – 67,8 кілометра. На маршруті заплановано три потужні насосні станції (640–800 кіловат), що забезпечать стабільну подачу води.

Пропускна здатність водогону — 120 тисяч кубометрів на добу для Миколаєва та 50 тисяч кубометрів для меліоративної системи Нової Одеси та Миколаївського району.

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Водогін для Миколаєва працюватиме наступним чином, пояснили у підрядній компанії: вода забиратиметься чотирма самопливними трубами з річки Південний Буг у районі Нової Одеси, проходитиме фільтрацію, а далі — транспортуватиметься через три насосні станції до водоочисних споруд Миколаєва.

— Траса прокладається поза населеними пунктами або вздовж їхніх околиць, ми уникаємо прокладання трубопроводів через міські та сільські вулиці, де велика кількість комунікацій. Такий підхід дозволяє зберегти існуючу інфраструктуру та виконати роботи швидше й без зайвих ускладнень для місцевих жителів, — уточнив Максим Шкіль.

Він також додав, що усі насосні станції та електромережі розміщуються в захищених приміщеннях для безпеки під час обстрілів.

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Нагадаємо, що 7 квітня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області розірвала три договори з підрядними компаніями, які мали будувати новий водогін для Миколаєва. Відповідні додаткові угоди про розірвання договорів уклали з компаніями «Автострада», «Укртрансміст» та «Ростдорстрой».

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

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Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.