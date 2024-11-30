Новий водогін для Миколаєва планують запустити до осені 2025 року, — голова Агентства відновлення

Будівництво водогону. Фото ілюстраційне: BIN.ua

Новий водогін, який подаватиме воду з річки Південний Буг, планують запустити до осені 2025 року.

Про це розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, проблеми з водопостачанням в Миколаєві тривають вже понад два роки, і будівництво нового водогону є надзвичайно важливим для забезпечення міста питною водою.

— Ми його побудуємо – люди отримають воду. Роботи вже розпочато, до осені наступного року збудуємо, – зазначив Сергій Сухомлин.

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Голова Агентства відновлення пояснив, що затримки в проєкті виникли через відсутність початкового проєкту та помилки, виявлені під час його розробки. Зокрема, оновлений проєкт передбачає: підняття точки забору води на 700 м вище за течією та додавання до станції забору дві підкачувальні станції.

— По-перше, проєкту як такого не було. У постанові Кабінету міністрів йдеться, що агентство має право укласти прямі контракти, навіть без проведення переговорної процедури з компаніями-підрядниками, водночас можна орієнтуватися на ті документи з попередніми розрахунками, які розробила наша служба відновлення, спираючись на дані самого міста. Коли почали розбиратися з цим проєктом, виявилося, що він містить помилки, які зрештою могли б призвести до неправильного результату. Завдяки спеціалістам UNICEF вдалося все вчасно скоригуват, – пояснив він.

Він додав, проєкт водогону пов’язаний з кількома складними аспектами. Одним із них є розподіл відповідальності між Агентством відновлення та міською владою. Агентство має забезпечити підведення води до міста, тоді як міські органи повинні побудувати очисні споруди для забезпечення якості води.

— І знову проблема – це проєкт на п'ять років, яких у нас немає, вода має бути у миколаївців вже наступного року. Крім того, це 132 мільйони євро кредиту, які місто Миколаїв потім має закласти в тариф, і ми розуміємо, що в кінцевому результаті це можуть бути просто космічні гроші для людей, – зазначив голова держагентства.

Відповідно до першого документу, який був офіційно замовлений, вартість водогону мала становити 8,7 мільярди гривень. Зараз роблять розрахунок на три сонячні електростанції, які будуть встановлені на помпових станціях. Ці три сонячні електростанції, за словами Сухомлина, зменшать вартість води для Миколаєва щонайменше на 15%.

Нагадаємо, що в державному бюджеті України на 2025 рік заклади 8 мільярдів гривень на будівництво нового водогону для Миколаєва, щоб забезпечити місто питною водою.

Що каже про будівництво водогону для Миколаєва влада?

Два місяці тому, у вересні 2024 року, новопризначений міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час розмови з представником Європейського інвестиційного банку згадав, що наразі водогін для Миколаєва «потребує активної відбудови».

Слідом за ним про необхідність будівництва нового водогону для міста вкотре заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також повідомив, що на відновлення постачання питної води до Миколаєва потрібно 8,8 мільярда гривень.

Однак це не перша чергова «заява» про водогін у Миколаєві. До цього про це питання згадував колишній міністр розвитку громад та територій Олександр Кубраков. У березні 2024 року він обіцяв, що «в найближчі тижні рішення буде прийнято». А у вересні 2024 року вже новий міністр розвитку громад Олексій Кулеба під час розмови з представником Європейського інвестиційного банку згадав, що наразі водогін для Миколаєва «потребує активної відбудови».

Про будівництво водогону для Миколаєва у свої дописах також згадували в Офісі президента — спочатку там повідомили про рішення «прискорити початок будівництва» водогону з Нової Одеси, а потім повідомили, що шукають «форму співпраці» з ЄІБ, щоб ті надали кошти на будівництво.

Ще про водогін писав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, який сказав, що питання якісної води для Миколаєва на особистому контролі президента Володимира Зеленського.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

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Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.