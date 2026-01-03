У Миколаєві проблеми з водою: які бювети працюють сьогодні
13:16, 03 січня, 2026
Через аварію в Миколаєві вода подається до міста з пониженим тиском. Наразі мешканці можуть набрати очищену воду у бюветах, які працюють у різних районах міста.
Як повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», загалом сьогодні, 3 січня, у місті працює 37 точок видачі очищеної води.
Інгульський район:
- вул. Передова, 69-к
- пров. Полярний, 2-к
- вул. Херсонське шосе, 40-к
- вул. Космонавтів, 140-ц
- вул. Космонавтів, 144-к
- вул. Казарського, 2-к
- вул. Миколаївська, 5-а
- пр. Миру, 25-к
- вул. Китобоїв, 7-б
- вул. Троїцька, 222-к
- вул. Листопадова, 1-к
- вул. 12 Поздовжня, 3
Заводський район:
- вул.Генерала Олекси Алмазова, 20-а
- вул.Генерала Олекси Алмазова, 51-а
- вул. Дачна, 7-б
- вул. Біла, 71
- вул. Курортна, 11-а
- вул.Євгенія Логінова, 50-і
- пров. Транспортний, 6/2
Корабельний район:
- пр. Корабелів, 2-а
- вул. Медиків, 8-к
- вул. Янтарна, 67-в
- вул. Рибна, 1-і
Центральний район:
- ПГУ, 21-а
- ПГУ, 91-к
- вул. Малко-Тирнівська, 1-а
- вул.Колодязна, 3-б
- вул. Колодязна, 10-в
- вул. Колодязна, 15-в
- пр. Центральний, 21-к
- пр. Центральний, 171-д
- пр. Центральний, 267-б
- вул. 6 Слобідська, 45
- вул. Ігоря Бедзая, 215-д
- вул. М.Кропивницького, 131-в
- вул. Безіменна, 91-в
- вул. 2 Екіпажна, 4-і
Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.
Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.
