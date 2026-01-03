 У Миколаєві проблеми з водою: адреси бюветів, які працюють 3 січня 2026 року

    3 січня, 2026

    Миколаїв

У Миколаєві проблеми з водою: які бювети працюють сьогодні

У Миколаєві проблеми з водою через аварію. Ілюстративне фото: МикВістіУ Миколаєві проблеми з водою через аварію. Ілюстративне фото: МикВісті

Через аварію в Миколаєві вода подається до міста з пониженим тиском. Наразі мешканці можуть набрати очищену воду у бюветах, які працюють у різних районах міста.

Як повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», загалом сьогодні, 3 січня, у місті працює 37 точок видачі очищеної води.

Інгульський район:

  • вул. Передова, 69-к
  • пров. Полярний, 2-к
  • вул. Херсонське шосе, 40-к
  • вул. Космонавтів, 140-ц
  • вул. Космонавтів, 144-к
  • вул. Казарського, 2-к
  • вул. Миколаївська, 5-а
  • пр. Миру, 25-к
  • вул. Китобоїв, 7-б
  • вул. Троїцька, 222-к
  • вул. Листопадова, 1-к
  • вул. 12 Поздовжня, 3

Заводський район:

  • вул.Генерала Олекси Алмазова, 20-а
  • вул.Генерала Олекси Алмазова, 51-а
  • вул. Дачна, 7-б
  • вул. Біла, 71
  • вул. Курортна, 11-а
  • вул.Євгенія Логінова, 50-і
  • пров. Транспортний, 6/2

Корабельний район:

  • пр. Корабелів, 2-а
  • вул. Медиків, 8-к
  • вул. Янтарна, 67-в
  • вул. Рибна, 1-і

Центральний район:

  • ПГУ, 21-а
  • ПГУ, 91-к
  • вул. Малко-Тирнівська, 1-а
  • вул.Колодязна, 3-б
  • вул. Колодязна, 10-в
  • вул. Колодязна, 15-в
  • пр. Центральний, 21-к
  • пр. Центральний, 171-д
  • пр. Центральний, 267-б
  • вул. 6 Слобідська, 45
  • вул. Ігоря Бедзая, 215-д
  • вул. М.Кропивницького, 131-в
  • вул. Безіменна, 91-в
  • вул. 2 Екіпажна, 4-і

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

