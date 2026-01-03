 У Миколаєві через аварію вода подається з пониженим тиском

У Миколаєві через аварію знижений тиск води

У Миколаєві через аварію вода подається з пониженим тиском. Ілюстративне фото: МикВістіУ Миколаєві через аварію вода подається з пониженим тиском. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням через аварію, яка не пов’язана з обстрілами. Наразі вода подається до міста з пониженим тиском.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

— Роботи з відновлення ведуться, обсяг води буде поступово збільшуватись. Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені, — повідомив Віталій Кім.

В свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що аварійна ситуація сталась за межами міста.

— За межами міста сталася аварійна ситуація, не пов’язана з обстрілами. Через це зараз вода подається з пониженим тиском. Фахівці вже на місці й працюють над відновленням подачі, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.

Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України
У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою
Кім сказав, що зробить все можливе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
Кім увійшов до рейтингу довіри серед регіональних лідерів, — опитування

Росія масовано атакувала Миколаїв: частина домівок залишилася без світла