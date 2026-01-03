У Миколаєві через аварію знижений тиск води

У Миколаєві через аварію вода подається з пониженим тиском. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням через аварію, яка не пов’язана з обстрілами. Наразі вода подається до міста з пониженим тиском.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

— Роботи з відновлення ведуться, обсяг води буде поступово збільшуватись. Орієнтовно до кінця дня роботи мають бути завершені, — повідомив Віталій Кім.

В свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що аварійна ситуація сталась за межами міста.

— За межами міста сталася аварійна ситуація, не пов’язана з обстрілами. Через це зараз вода подається з пониженим тиском. Фахівці вже на місці й працюють над відновленням подачі, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.