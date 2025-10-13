  • понеділок

45% українців не хочуть бачити після війни в політиці ні Зеленського, ні Порошенка, — опитування

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час передвиборчих дебатів, 19 квітня 2019 року. Фото: Фото: Getty Images/AFP/S. ChuzavkovПетро Порошенко і Володимир Зеленський під час передвиборчих дебатів, 19 квітня 2019 року. Фото: Фото: Getty Images/AFP/S. Chuzavkov

Після завершення війни 45% українців не хотіли б бачити в політиці ні чинного президента Володимира Зеленського, ні його попередника, представника опозиції Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 46% респондентів мають «поляризований» підхід — вони підтримують одного з політиків, але не хотіли б бачити в політиці іншого. Зокрема, 32% вважають, що у політиці має залишитися Зеленський, але не Порошенко. Протилежної думки — 14%.

Лише 9% опитаних хотіли б, щоб обидва політики залишилися у політиці.

Також 32% респондентів заявили, що хотіли б кримінального переслідування або Зеленського, або Порошенка, або обох. З них 5% — за переслідування обох політиків, а 27% — лише одного з них. Водночас 68% не підтримують ідею будь-якого кримінального переслідування.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що українці очікують появи нових лідерів після завершення війни. За його словами, запит на «нових» не означає бажання бачити при владі нинішню опозицію.

«І Зеленський, як представник влади, і Порошенко, як представник опозиції, у багатьох українців асоціюються з минулим політичним циклом. Люди хочуть, щоб вони дали дорогу новим лідерам», — пояснив Антон Грушецький.

Він також додав, що більшість українців бачать вихід відомих політиків із політики без вимоги жорсткого покарання:

«Йдеться радше про бажання, щоб вони зосередилися на благодійній, міжнародній чи сімейній діяльності. Такий підхід — цивілізований і відповідає європейським демократичним цінностям», — підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після встановлення режиму припинення вогню та за наявності гарантій безпеки.

Раніше повідомлялось, що В Україні цього року не відбудуться місцеві вибори, їх проведення перенесли до завершення воєнного стану. Верховна Рада ухвалила рішення про безперервність роботи місцевих рад і мерів у воєнний час.

