Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту
Ірина Олехнович
•
17:00, 19 грудня, 2025
Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відповів на критику миколаївців щодо недостатньої кількості громадського транспорту у вечірній час.
Про це йшлося під час прямої трансляції 19 грудня, пишуть «МикВісті».
За словами Дмитра Тесленка, пріоритетом для підприємства є ранкові перевезення у години пік, коли мешканці масово їдуть на роботу, навчання, до лікарень та інших установ. Саме тому вранці інтервали між автобусами є меншими.
— За законодавством водій не може працювати більше 12 годин. Рейси починаються рано, і основний упор ми робимо саме на робочі перевезення зранку, коли людям потрібно дістатися до роботи, навчання, лікарні тощо. У цей час інтервал між автобусами менший. Увечері ж інтервал дійсно збільшується. Автобуси не сходять з маршрутів, тому що водіям так хочеться, чи мені так хочеться. Є графік, якого вони притримуються, у більшості, — пояснив директор підприємства.
Водночас він зазначив, що на дотримання графіків первезень впливають і технічні фактори. Зокрема, автобуси, які отримало місто у вигляді гуманітарної допомоги з інших країн, не є новими та мають значний пробіг, через що періодично виходять з ладу.
— Якщо нашим спеціалістам не вдається оперативно усунути несправність на місці, автобус змушений сходити з маршруту, що впливає на кількість транспорту та графік руху, — додав Дмитро Тесленко.
Водночас, він запевнив, що КП «Миколаївпастранс» працює над тим, аби несправні автобуси оперативно замінювалися, а графіки руху коригувалися для зручності пасажирів.
