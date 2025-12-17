У Миколаєві п'яний пасажир напав на контролерку в міському автобусі

У вівторок, 16 грудня, в одному з автобусів КП «Миколаївпастранс» стався інцидент: нетверезий пасажир напав на контролерку та притиснув її біля вхідних дверей.

Про це повідомили в комунальному підприємстві. Водій автобуса, скориставшись тривожною кнопкою, оперативно викликав поліцію. Правоохоронці склали на порушника адмінпротокол.

У Миколаєві у міському автобусі п'яний пасажир напав на контролерку. КП «Миколаївпастранс»

В адміністрації КП «Миколаївпастранс» наголосили, що агресія проти працівників громадського транспорту є неприпустимою. Пасажирів закликають до відповідальної та людяної поведінки.

«Ми всі хочемо, щоб громадський транспорт працював стабільно, дотримувався графіків руху, а обслуговування було якісним. Нагадуємо, що на маршрутах підприємства працюють контролери, які здійснюють перевірку наявності проїзних документів. Це їх робота. Будь-які прояви агресії щодо працівників транспорту є неприпустимими та матимуть відповідні правові наслідки», — йдеться у повідомленні.

