У Миколаєві п'яний пасажир напав на контролерку в міському автобусі
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:21, 17 грудня, 2025
-
У вівторок, 16 грудня, в одному з автобусів КП «Миколаївпастранс» стався інцидент: нетверезий пасажир напав на контролерку та притиснув її біля вхідних дверей.
Про це повідомили в комунальному підприємстві. Водій автобуса, скориставшись тривожною кнопкою, оперативно викликав поліцію. Правоохоронці склали на порушника адмінпротокол.
В адміністрації КП «Миколаївпастранс» наголосили, що агресія проти працівників громадського транспорту є неприпустимою. Пасажирів закликають до відповідальної та людяної поведінки.
«Ми всі хочемо, щоб громадський транспорт працював стабільно, дотримувався графіків руху, а обслуговування було якісним. Нагадуємо, що на маршрутах підприємства працюють контролери, які здійснюють перевірку наявності проїзних документів. Це їх робота. Будь-які прояви агресії щодо працівників транспорту є неприпустимими та матимуть відповідні правові наслідки», — йдеться у повідомленні.
Раніше директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відреагував на зауваження містян щодо поведінки водіїв міського маршрутного транспорту.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.