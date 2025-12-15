Рапіристи з Миколаєва вибороли 3 медалі на всеукраїнських змаганнях у Києві
- Світлана Іванченко
20:29, 15 грудня, 2025
Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на всеукраїнських змаганнях з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат, які відбулися 13 грудня у Києві.
Як повідомили у Миколаївській міській раді, у турнірі взяли участь 125 спортсменів і спортсменок із Миколаєва, Києва, Черкас, Білої Церкви, Львова та Львівської області. Миколаїв на змаганнях представляли вихованці МСДЮСШОР з фехтування.
За підсумками поєдинків миколаївські рапіристи вибороли три медалі. Золоту нагороду здобув Богдан Завальний, а бронзові медалі вибороли Максим Служенко та Віллора Шевченко.
Підготували спортсменів тренери Лариса Павленко, Вікторія Юріна та Тетяна Каклюгіна.
Раніше повідомлялось, що юні фехтувальники з Миколаївщини вибороли чотири медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги.
