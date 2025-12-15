Рапіристи з Миколаєва вибороли 3 медалі на всеукраїнських змаганнях у Києві

Миколаївські рапіристи вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на всеукраїнських змаганнях з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат, які відбулися 13 грудня у Києві.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, у турнірі взяли участь 125 спортсменів і спортсменок із Миколаєва, Києва, Черкас, Білої Церкви, Львова та Львівської області. Миколаїв на змаганнях представляли вихованці МСДЮСШОР з фехтування.

За підсумками поєдинків миколаївські рапіристи вибороли три медалі. Золоту нагороду здобув Богдан Завальний, а бронзові медалі вибороли Максим Служенко та Віллора Шевченко.

Підготували спортсменів тренери Лариса Павленко, Вікторія Юріна та Тетяна Каклюгіна.

