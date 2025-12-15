Рада коаліції обговорила виконання Україною міжнародних зобов’язань, — Гетманцев

Гетманцев повідомив, що Рада коаліції обговорила виконання Україною міжнародних зобов’язань. Фото: epravda.com.ua

Рада коаліції провела робочу нараду перед початком пленарного тижня, під час якої ключову увагу приділили виконанню Україною міжнародних зобов’язань, наявним проблемам і можливим шляхам їх розв’язання.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у засіданні взяли участь представники уряду. До обговорення долучилися прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністри, а також очільники міністерств фінансів, енергетики, юстиції та відновлення.

Данило Гетманцев зазначив, що підтримує позицію глави уряду щодо необхідності якнайшвидшого ухвалення пакета законопроєктів Ukraine Facility. Він наголосив, що ці рішення мають вирішальне значення для своєчасного надходження фінансової допомоги від Європейського Союзу, збереження макрофінансової стабільності та виконання міжнародних зобов’язань України в умовах війни.

Народний депутат також закликав представників опозиції відмовитися від політичних суперечок і зосередитися на ухваленні законів, від яких напряму залежить фінансова стійкість держави та співпраця з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу схвалила п'ятий платіж Україні на суму понад 1,8 мільярда євро в рамках інструменту Ukraine Facility.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз взяв на себе зобов’язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року включно та підтвердив політичну волю використати заморожені російські активи на користь України.