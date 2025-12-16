 Кабмін виділив понад ₴17 млн на закупівлю пального для генераторів у Миколаївській області

Клуб

Кабмін виділив понад ₴17 млн на закупівлю пального для генераторів у Миколаївській області

Фото: МикВістіДля Миколаївської області Кабмін виділив понад 17 мільйонів гривень на закупівлю пального для генераторів. Фото: МикВісті

Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду 665 мільйонів гривень на закупівлю пального для генераторів, щоб забезпечити стабільну роботу резервного живлення взимку 2025-2026 років.

Голова Миколаївської ОВА Віталій повідомив, що для області передбачено 17,5 мільйона гривень. За ці кошти планують закупити 300 тонн пального, що забезпечить необхідний запас на випадок відключень або надзвичайних ситуацій.

Про виділення коштів повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після наради з головами обласних військових адміністрацій щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури.

Також за словами Юлії Свириденко, у результаті перегляду вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що дозволить скоротити тривалість графіків відключення світла для населення та промисловості.

Під час перегляду зі списків прибрали дві категорії:

  • споживачів потужністю менше 100 кВт;

  • об’єкти, до яких підключена низка інших споживачів, що підпадають під загальні обмеження для забезпечення справедливого розподілу електроенергії.

Об’єкти супутнього навантаження, які не є критично важливими, переведуть на графіки відключень за загальним порядком.

Прем’єрка нагадала, що перегляд списків не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Уряд України затвердив низку рішень, спрямованих на зниження споживання електроенергії та скорочення тривалості погодинних відключень світла для населення.

