Уряд обіцяє скоротити відключення електроенергії: зменшать перелік критичних об’єктів та обмежать зовнішнє освітлення

Енергетика Фото: МикВісті

Уряд України затвердив низку рішень, спрямованих на зниження споживання електроенергії та скорочення тривалості погодинних відключень світла для населення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Протягом найближчих двох днів обласні військові адміністрації мають переглянути фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури. З переліків виключать тих споживачів, чиє функціонування не є критично важливим за нинішніх умов енергозабезпечення.

Водночас, прем’єр-міністерка наголосила, що відключення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу — ці об’єкти й надалі отримуватимуть електроенергію без перебоїв. Контроль за виконанням рішень поклали на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду.

Уряд також доручив ОВА, органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам скоротити власне електроспоживання. Зокрема, не є пріоритетним тепер додаткове освітлення будівель, вулиць, парків, декоративні гірлянди та вулична реклама у центрах міст. При цьому освітлення ділянок із підвищеною аварійністю має бути збережене — їх перелік визначать МВС та Нацполіція.

Заходи економії не стосуються електроенергії, що виробляється на власних генераторних установках споживачів.

Крім того, Міненерго, Мінрегіон, Держенергонагляд та ОВА повинні забезпечити повноцінну роботу об’єктів розподіленої генерації — газопоршневих, газотурбінних, когенераційних та інших генераторів. Усі проблеми, що заважають відпуску електроенергії в мережу, мають бути оперативно усувати.

Також Кабмін надав дозвіл державним компаніям та підприємствам із державною часткою 50% і більше імпортувати електроенергію. Це має зменшити навантаження на енергосистему та стабілізувати ситуацію у пікові години. Імпорт здійснюватиметься за погодженням з «Укренерго».

