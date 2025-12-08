У Миколаєві вимикають вуличне освітлення, «щоб зменшити навантаження на мережу»

У Миколаєві вимикатимуть вуличне освітлення на період ГПВ. Фото: Дмитро Скороходов

На період дії погодинних відключень у Миколаєві тимчасово вимикають вуличне освітлення, аби «зменшити навантаження на мережу».

Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, йдеться про системи зовнішнього освітлення вулиць, зовнішню рекламу та освітлення автомобільних доріг комунальної власності.

Єдиним винятком є магістральні дороги, аварійно небезпечні ділянки, перехрестя, мости, роз’їзди та естакади. Там світло залишають з міркувань безпеки.

— Це вимушений, але необхідний крок, щоб зменшити навантаження на мережу. Дякую всім за розуміння та витримку, — зазначив міський голова.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», вимикати вуличне освітлення в Миколаєві почали ще з 3 грудня.

Нагадаємо, у Миколаєві та по області сьогодні, 8 грудня, ввели погодинні графіки відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла по 17 годин.