По 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:45, 07 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у понеділок, 8 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла по 17 годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
1.1 — 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
1.2 — 05:30 - 10:30; 14:00 - 21:00
Всього: 12 годин
2.1 — 00:00 - 03:30; 7:30 - 14:00; 17:30 - 00:00
Всього: 16 годин 30 хвилин
2.2 — 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
3.1 — 00:00 - 02:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 22:30
Всього: 14 годин 30 хвилин
3.2 — 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
4.1 — 00:00 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00
Всього: 17 годин
4.2 — 00:00 - 03:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 00:00
Всього: 17 годин
5.1 — 03:30 - 10:30; 14:00 - 21:00
Всього: 14 годин
5.2 — 04:30 - 10:30; 14:00 - 20:30
Всього: 12 годин 30 хвилин
6.1 — 00:00 - 03:30; 07:00 - 10:30; 14:00 - 21:00
Всього: 14 годин
6.2 — 00:00 - 03:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 21:00
Всього: 14 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.