По 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Якими будуть вимкнення світла 8 грудня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у понеділок, 8 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла по 17 годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

1.1 — 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

1.2 — 05:30 - 10:30; 14:00 - 21:00

Всього: 12 годин

2.1 — 00:00 - 03:30; 7:30 - 14:00; 17:30 - 00:00

Всього: 16 годин 30 хвилин

2.2 — 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00 - 02:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 22:30

Всього: 14 годин 30 хвилин

3.2 — 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

4.1 — 00:00 - 07:00; 10:30 - 17:30; 21:00 - 00:00

Всього: 17 годин

4.2 — 00:00 - 03:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 00:00

Всього: 17 годин

5.1 — 03:30 - 10:30; 14:00 - 21:00

Всього: 14 годин



5.2 — 04:30 - 10:30; 14:00 - 20:30

Всього: 12 годин 30 хвилин

6.1 — 00:00 - 03:30; 07:00 - 10:30; 14:00 - 21:00

Всього: 14 годин

6.2 — 00:00 - 03:30; 07:00 - 14:00; 17:30 - 21:00

Всього: 14 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.