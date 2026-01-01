На Миколаївщині 31 грудня та в новорічну ніч сталися шість пожеж: горіли будинки і авто
Протягом доби, 31 грудня та вночі 1 січня у Миколаївській області сталися шість пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Чотири загоряння виникли у житлових будинках. У Вознесенську та селі Благодатне Первомайського району горіли покрівлі житлових будинків. У Миколаєві вночі зайнялася пральна машина у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Ще одна пожежа сталася на відкритій території — у Первомайську горіло сміття. Також у Миколаєві загорівся легковий автомобіль на площі два квадратних метри. Усі пожежі оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих і травмованих немає.
Нагадаємо, що 30 грудня у Вознесенському районі на пожежі постраждав 14-річний хлопець. Хлопець залишився вдома із молодшою сестрою та хотів розтопити піч. В результаті цього отримав опіки. Він вивів з приміщення чотирирічну сестричку й побіг до сусідів, які й викликали рятувальників. Його госпіталізували до миколаївської лікарні.
