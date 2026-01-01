 Пожежі у Миколаївській області 28 грудня

  • четвер

    1 січня, 2026

  • -4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 1 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 31 грудня та в новорічну ніч сталися шість пожеж: горіли будинки і авто

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстраціїПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Протягом доби, 31 грудня та вночі 1 січня у Миколаївській області сталися шість пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Чотири загоряння виникли у житлових будинках. У Вознесенську та селі Благодатне Первомайського району горіли покрівлі житлових будинків. У Миколаєві вночі зайнялася пральна машина у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Ще одна пожежа сталася на відкритій території — у Первомайську горіло сміття. Також у Миколаєві загорівся легковий автомобіль на площі два квадратних метри. Усі пожежі оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих і травмованих немає.

Нагадаємо, що 30 грудня у Вознесенському районі на пожежі постраждав 14-річний хлопець. Хлопець залишився вдома із молодшою сестрою та хотів розтопити піч. В результаті цього отримав опіки. Він вивів з приміщення чотирирічну сестричку й побіг до сусідів, які й викликали рятувальників. Його госпіталізували до миколаївської лікарні.

Останні новини про: Пожежі

У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки
Три пожежі за добу на Миколаївщині: горіли будівля, авто і сміття
На Миколаївщині під час пожежі постраждав підліток — він намагався розтопити піч для себе і сестри
Реклама
Читайте також:
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині під час пожежі постраждав підліток — він намагався розтопити піч для себе і сестри
Три пожежі за добу на Миколаївщині: горіли будівля, авто і сміття
У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки

У Євросоюзі схвально оцінили призначення незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»

Росіяни в новорічну ніч атакували Україну 205 безпілотниками

Світла не буде понад 9 годин: графіки відключення на Миколаївщині 1 січня

Росіяни 31 грудня атакували FPV-дроном Куцурубську громаду Миколаївщини