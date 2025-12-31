 На Миколаївщині під час пожежі постраждав підліток — він намагався розтопити піч для себе і сестри

  • середа

    31 грудня, 2025

  • -2.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 31 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -2.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині під час пожежі постраждав підліток — він намагався розтопити піч для себе і сестри

Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС

Впродовж 30 грудня на території Миколаївської області зареєстровано п’ять пожеж, які виникли в житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Один з випадків стався у селі Яструбинове Вознесенського району. На пожежі постраждав 14-річний підліток. Хлопець залишився вдома із молодшою сестрою та хотів розтопити піч. В результаті цього отримав опіки. Він вивів з приміщення чотирирічну сестричку й побіг до сусідів, які й викликали рятувальників. Постраждалого госпіталізували до миколаївської лікарні.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів.

Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС

Водночас у Вознесенську горілоь сміття та підлога в кімнаті житлового будинку, який наразі не використовується на площі 9 квадратних метрів;

Ще дві пожежі сталися у Баштанському районі. У селі Новоіванівка горів приватний будинок площею 40 квадратних метрів, а у селі Новоукраїнка горіло перекриття житлового будинку на площі 5 квадратних метрів.

А у Миколаєві горіла одна з трьох кімнат в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку площею 3 квадратних метра.

Причини пожеж встановлюються. Загалом протягом доби до гасіння залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів ДСНС.

Нагадаємо, 28 грудня на Миколаївщині сталося три пожежі. Загоряння зафіксували в Миколаєві та Миколаївському районі. Усі пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа на території транспортної фірми
У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки
Три пожежі за добу на Миколаївщині: горіли будівля, авто і сміття
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Три пожежі за добу на Миколаївщині: горіли будівля, авто і сміття
У Снігурівці сталася пожежа у місцевому магазині: власник загасив її самотужки
У Миколаєві під час зварювальних робіт спалахнула пожежа на території транспортної фірми

Як курсуватимуть трамваї і тролейбуси на Новий рік у Миколаєві: графік

Юлія Бойченко

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Миколаївщину чотири рази атакували FPV-дронами: пошкоджено будинок