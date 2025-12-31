На Миколаївщині під час пожежі постраждав підліток — він намагався розтопити піч для себе і сестри

Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС

Впродовж 30 грудня на території Миколаївської області зареєстровано п’ять пожеж, які виникли в житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Один з випадків стався у селі Яструбинове Вознесенського району. На пожежі постраждав 14-річний підліток. Хлопець залишився вдома із молодшою сестрою та хотів розтопити піч. В результаті цього отримав опіки. Він вивів з приміщення чотирирічну сестричку й побіг до сусідів, які й викликали рятувальників. Постраждалого госпіталізували до миколаївської лікарні.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів.

Водночас у Вознесенську горілоь сміття та підлога в кімнаті житлового будинку, який наразі не використовується на площі 9 квадратних метрів;

Ще дві пожежі сталися у Баштанському районі. У селі Новоіванівка горів приватний будинок площею 40 квадратних метрів, а у селі Новоукраїнка горіло перекриття житлового будинку на площі 5 квадратних метрів.

А у Миколаєві горіла одна з трьох кімнат в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку площею 3 квадратних метра.

Причини пожеж встановлюються. Загалом протягом доби до гасіння залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів ДСНС.

Нагадаємо, 28 грудня на Миколаївщині сталося три пожежі. Загоряння зафіксували в Миколаєві та Миколаївському районі. Усі пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.