На Миколаївщині під час пожежі постраждав підліток — він намагався розтопити піч для себе і сестри
11:28, 31 грудня, 2025
-
Впродовж 30 грудня на території Миколаївської області зареєстровано п’ять пожеж, які виникли в житловому секторі.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Один з випадків стався у селі Яструбинове Вознесенського району. На пожежі постраждав 14-річний підліток. Хлопець залишився вдома із молодшою сестрою та хотів розтопити піч. В результаті цього отримав опіки. Він вивів з приміщення чотирирічну сестричку й побіг до сусідів, які й викликали рятувальників. Постраждалого госпіталізували до миколаївської лікарні.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів.
Водночас у Вознесенську горілоь сміття та підлога в кімнаті житлового будинку, який наразі не використовується на площі 9 квадратних метрів;
Ще дві пожежі сталися у Баштанському районі. У селі Новоіванівка горів приватний будинок площею 40 квадратних метрів, а у селі Новоукраїнка горіло перекриття житлового будинку на площі 5 квадратних метрів.
А у Миколаєві горіла одна з трьох кімнат в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку площею 3 квадратних метра.
Причини пожеж встановлюються. Загалом протягом доби до гасіння залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів ДСНС.
Нагадаємо, 28 грудня на Миколаївщині сталося три пожежі. Загоряння зафіксували в Миколаєві та Миколаївському районі. Усі пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.
