Три пожежі за добу на Миколаївщині: горіли будівля, авто і сміття

Минулої доби, 28 грудня, на Миколаївщині сталися три пожежі. Загоряння зафіксували в Миколаєві та Миколаївському районі. Усі пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві зайнялася господарча будівля. Вогнеборці загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів. Також у місті загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2109. Площа пожежі становила 2 квадратні метри.

Ще одна пожежа сталася у Веснянській громаді Миколаївського району. На відкритій території горіло сміття на площі 150 квадратних метрів. До гасіння пожеж залучали рятувальників і спеціальну техніку.

