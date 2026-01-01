У Одесі залишили під арештом керівницю підприємства, через недбалість якої в Чорне море витекли тонни мазуту

Бункерувальник «Марс». Фото: Одеська обласна прокуратура

У Одесі залишили під арештом в СІЗО керівницю підприємства, через недбалість якої в акваторію Чорного моря витекли 1,2 тонни мазуту.

Відповідну ухвалу виніс Чорноморський міський суд Одеської області.

За матеріалами справи, йдеться про очільницю компанії «Фрог Агросервіс», яка у 2021 році придбала у державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ»» бункерувальник «Марс». Разом із судном компанія отримала понад 10 тонн відпрацьованих паливно-мастильних матеріалів, що залишалися на борту корабля.

Правоохоронці встановили, що протягом тривалого компанія ігнорувала вимоги адміністрації та капітана порту провести технічний огляд судна. Директорка нібито не організувала вахтову службу, не уклала договір базування та не подбала про безпечну стоянку бункерувальника, попри численні офіційні попередження.

Через це у січні 2024 року корпус судна втратив герметичність, бункерувальник частково затонув, а в акваторію порту витекло понад 1,2 тонни мазуту. Це спричинило значне забруднення довкілля. За висновками експертів, збитки від екологічної катастрофи оцінюють майже у 16 мільйонів гривень.

Суд залишив підозрювану під вартою до 19 лютого 2026 року, однак визначив альтернативний запобіжний захід — заставу в розмірі 1 мільйона гривень.

У разі внесення застави жінка зобов’язана не залишати місце проживання без дозволу суду, повідомляти про будь-які зміни, не контактувати зі свідками та з’являтися до суду за першою вимогою.

Нагадаємо, упродовж 2025 року зафіксували 90 комбінованих атак по портах Одеської та Миколаївської областей.