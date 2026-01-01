 Керівницю компанії у Одесі заарештували через розлив мазуту в Чорне море

  • четвер

    1 січня, 2026

  • -3.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -3.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Одесі залишили під арештом керівницю підприємства, через недбалість якої в Чорне море витекли тонни мазуту

Бункерувальник «Марс». Фото: Одеська обласна прокуратураБункерувальник «Марс». Фото: Одеська обласна прокуратура

У Одесі залишили під арештом в СІЗО керівницю підприємства, через недбалість якої в акваторію Чорного моря витекли 1,2 тонни мазуту.

Відповідну ухвалу виніс Чорноморський міський суд Одеської області.

За матеріалами справи, йдеться про очільницю компанії «Фрог Агросервіс», яка у 2021 році придбала у державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ»» бункерувальник «Марс». Разом із судном компанія отримала понад 10 тонн відпрацьованих паливно-мастильних матеріалів, що залишалися на борту корабля.

Реклама

Правоохоронці встановили, що протягом тривалого компанія ігнорувала вимоги адміністрації та капітана порту провести технічний огляд судна. Директорка нібито не організувала вахтову службу, не уклала договір базування та не подбала про безпечну стоянку бункерувальника, попри численні офіційні попередження.

Через це у січні 2024 року корпус судна втратив герметичність, бункерувальник частково затонув, а в акваторію порту витекло понад 1,2 тонни мазуту. Це спричинило значне забруднення довкілля. За висновками експертів, збитки від екологічної катастрофи оцінюють майже у 16 мільйонів гривень.

Суд залишив підозрювану під вартою до 19 лютого 2026 року, однак визначив альтернативний запобіжний захід — заставу в розмірі 1 мільйона гривень.

У разі внесення застави жінка зобов’язана не залишати місце проживання без дозволу суду, повідомляти про будь-які зміни, не контактувати зі свідками та з’являтися до суду за першою вимогою.

Нагадаємо, упродовж 2025 року зафіксували 90 комбінованих атак по портах Одеської та Миколаївської областей.

Останні новини про: Одеса

Підтримка в умовах війни: Львів передав Одесі 10 автобусів
Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту
Росія обстріляла енергетику на Одещині: на критичних підприємствах міста перебої світла
Реклама
Читайте також:
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Росія обстріляла енергетику на Одещині: на критичних підприємствах міста перебої світла
Миколаїв передав Одесі п’ять пасажирських автобусів для підтримки транспорту
Підтримка в умовах війни: Львів передав Одесі 10 автобусів

ВАКС призначив миколаївському нардепу Негулевському заставу у ₴30 млн у справі про «торгівлю голосами» у Верховній Раді

Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини

4 години тому

Якими будуть вимкнення електрики 2 січня: оприлюднили попередні графіки

Ірина Олехнович

Головне сьогодні