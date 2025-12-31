Упродовж року зафіксували 90 комбінованих атак по портах Одеської та Миколаївської областей

У портах Одеської та Миколаївської областей наразі вже встановлено понад 50 мобільних захисних споруд. Фото: Facebook-сторінка Міністерства розвитку громад та територій України

У портах Одеської та Миколаївської областей наразі вже встановлено понад 50 мобільних захисних споруд. Окрім цього, в морських портах функціонує понад 30 стаціонарних укриттів.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зазначається, що за останній рік інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі суттєво зросла: упродовж 2025 року зафіксовано 90 комбінованих атак — удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише в Одеській області з початку року пролунало майже 800 повітряних тривог загальною тривалістю понад 30 днів.

За словами Олексія Кулеби, в умовах постійних ракетних і дронових атак наявність укриттів безпосередньо на території портів є критично важливою для безпеки працівників.

«Окремий напрям — посилення захисту самих портів. Ця робота ведеться щоденно у взаємодії з військовими Сил оборони України, іншими службами та міжнародними партнерами. З міркувань безпеки деталі не розголошуються. Попри постійний терор і комбіновані обстріли, українські порти працюють. Ми робимо все, щоб захистити людей, зберегти логістику і забезпечити стабільність морського експорту. Це питання не лише економіки України, а й продовольчої безпеки світу», — зазначив Олексій Кулеба.

До облаштування укриттів активно долучаються й портові оператори та приватні компанії, які встановили десятки власних захисних споруд.

Обстріли портів

Нагадаємо, що 30 грудня Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження у портах Південний та Чорноморськ.

Перед цим вночі 26 грудня російські безпілотники також атакували порти Одеської області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені елеватори, склади та судна.

Крім цього, за даними прокуратури, 20 грудня під час масованої атаки ударними дронами по Одеському району було пошкоджено резервуари одного з підприємств, після чого сталося загоряння. У 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

24 грудня на пляжах Одеської області та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію. Екологічна інспекція взяла зразки для проведення лабораторних досліджень.

Після встановлення всіх обставин проведуть розрахунок збитків, завданих довкіллю. За результатами цих розрахунків заплановано проведення інженерно-екологічних експертиз.