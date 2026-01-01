Командир РДК Капустін живий: його «смерть» виявилася частиною спецоперації ГУР

Денис Капустін (вгорі ліворуч) та начальник ГУР МОУ Кирило Буданов (унизу) спілкуються по відеодзвінку 1 січня. Фото: скриншот відео ГУР МОУ

Інформація про нібито загибель командира «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, яку опублікували тиждень тому, виявилася частиною спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили в ГУР, сам Денис Капустін, відомий ще як Денис Нікітін або White Rex, живий. У додачу розвідка оприлюднила відео, на якому начальнику ГУР Кирилу Буданову доповідає командир «Спецпідрозділу Тимура». Під час зустрічі присутній і сам Денис Капустін.

За даними української розвідки, російські спецслужби замовили вбивство командира РДК, виділивши на це близько 500 тисяч доларів. Щоб зірвати плани противника та зберегти життя Дениса Капустіна, розвідка провела комплексну спецоперацію, що тривала понад місяць.

У ГУР зазначають, що в результаті їм вдалося встановити замовників зі сторони російських спецслужб. Крім того, українська розвідка змогла отримати гроші, які призначалися для організації вбивства. Їх направили на допомогу у боротьбі проти російської армії.

Нагадаємо, 27 грудня у «Російському добровольчому корпусі» заявили, що їхній командир нібито загинув на Запорізькому напрямку внаслідок атаки FPV-дрона.

